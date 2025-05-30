Milli Teknoloji Zirvesi: Geleceğin Teknolojileri Gençlerle Buluştu

Milli Teknoloji Zirvesi, kuantum teknolojilerinden dijital sanata kadar birçok panel ve etkinlikle Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerini teknoloji tutkunu gençlerle buluşturdu.

Zirve, Baykar ana sponsorluğunda, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) TEKNOFEST Kulübü tarafından İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

İki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayan zirvede, kuantum teknolojilerinden dijital sanata kadar birçok panel düzenlendi. Panellerde alanlarında uzman isimler görüşlerini ziyaretçilerle paylaştı.

Panellerin yanı sıra birçok savunma sanayisi şirketi, kurduğu stantlarda ürünlerini gençlere tanıttı.

Etkinlik kapsamında bugün Teknoloji Girişimciliği Paneli düzenlendi. CoPrint 3D Kurucu Ortağı Fatih Kazım Duymaz'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Turkish Technology Genel Müdürü Serdar Gürbüz ve HyperEver Genel Müdürü Çayan Baykal konuşmacı olarak yer aldı.

Dijital sanattan nükleer teknolojilerine kadar birçok panel düzenlendi

Dijital Sanat Paneli ve Nükleer Teknolojiler Paneli'nin de düzenlediği zirvede Addmiral Genel Müdürü Mahmut Bölükbaş'ın moderatörlüğünde Teknoloji ve Diplomasi Paneli yapıldı.

Zirvenin son panelinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Çağrı Erhan, Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun ve Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Esra Albayrakoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Çağrı Erhan, 10 yıl önce mühendisliğin gençlerin çok fazla tercih etmediği bir alan iken bugün tekrar şaha kalktığını, teknolojinin dış politikanın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi.

Sadullah Uzun da bütün ülkelerin kendi teknolojileriyle ilgili stratejiler belirlediğini, Milli Teknoloji Hamlesi'nin de Türkiye'nin milli stratejisinin markası olduğunu ifade etti.

"Milli Teknoloji Zirvesi gibi önemli ve anlamlı etkinlikleri Türkiye'nin her yerinde düzenlemek istiyoruz"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da zirvenin kapanışında yaptığı konuşmada, birçok kritik teknoloji alanında kıymetli konuşmacıların konuşmalarını dinlediklerini ve sorulara cevap bulduklarını söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemine değinen Hıdır, bilim ve teknoloji alanında çok çalışılması gerektiğini ve kaybedecek vakit olmadığını vurguladı.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz ise iki gün süren heyecan dolu bir program gerçekleştirdiklerini belirterek, Milli Teknoloji Zirvesi gibi önemli ve anlamlı etkinlikleri Türkiye'nin her yerinde düzenlemek istediklerini kaydetti.