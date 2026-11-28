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Uluslararası Sinema Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen 4. Milli Sinema Günleri, 5-6 Aralık'ta Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Türk sinema tarihindeki önemli fikir hareketlerinden Milli Sinema'nın birikimini gündeme taşımak amacıyla düzenlenen etkinlik, iki gün boyunca film gösterimleri ve açık oturumlara ev sahipliği yapacak.

Sinema yönetmenleri, akademisyenler ve sinema alanında çalışmalar yürüten isimlerin katılacağı programda, milli sinema hareketi farklı yönleriyle ele alınacak. Etkinliğin açılış töreninde ayrıca Uluslararası Sinema Derneği tarafından verilen Yılın Sinema Ödülü'nün sahibi açıklanacak.

Dijital mecralarda sinemanın yeri konuşulacak

Etkinliğin açılış töreni, 5 Aralık Cumartesi günü Rami Kütüphanesi'nin 172 No'lu Salonu'nda yapılacak.

Açılışın ardından Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz'ın yöneteceği "Dijital Mecralarda Hakikati Aramak" başlıklı açık oturum düzenlenecek.

Oturumda yapımcılar Emre Konuk, Eyüp Gökhan Özekin, Halis Kurutlu, Kerim Ayyıldız ve Ahmet Okur, senaryo yazarı Ozan Bodur ile İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Sim konuşmacı olarak yer alacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek "Yolumuzun İşaret Taşları: Ahmet Uluçay" başlıklı oturumda ise yönetmen Ahmet Uluçay'ın sinema hayatı ve sanat anlayışı değerlendirilecek.

Şair Zeynep Karaca'nın yöneteceği oturuma kurgucu Mustafa Preşeva, yönetmen Nuray Kayacan Sünbül ile sinema eleştirmenleri Abdülhamit Güler, İhsan Kabil ve Serdar Arslan katılacak.

Necip Fazıl'ın eserleri sinema uyarlamalarıyla ele alınacak

Programın ikinci gününde, "Sinemada Necip Fazıl Uyarlamaları" başlıklı açık oturum gerçekleştirilecek.

Uluslararası Sinema Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, yapımcı ve yönetmen Nazif Tunç'un yöneteceği oturumda yönetmenler Mesut Uçakan, Murat Çeri ve Bülent Pelit, sinema araştırmacısı Kamil Engin ile Büyük Doğu Yayınları yöneticisi Yusuf Turan Günaydın konuşacak.

Oturumda, Türk edebiyatı ve düşünce hayatının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerinin sinemaya uyarlamaları değerlendirilecek.

Milli Sinema örnekleri gösterilecek

Etkinlik kapsamında iki gün boyunca Rami Kütüphanesi'nin 173 No'lu Salonu'nda film gösterimleri yapılacak.

Programda, 5 Aralık'ta Yücel Çakmaklı'nın yönettiği "Bir Adam Yaratmak" (1977), Mesut Uçakan'ın "Reis Bey" (1988), İsmail Güneş'in "Siyah Pelerinli Adam" (1992) ve Hüseyin Akçalı'nın "Mukaddes Emanet" (1993) filmleri izleyiciyle buluşacak.

İkinci gün 6 Aralık'ta ise yönetmen Ahmet Uluçay'ın tek uzun metrajlı filmi "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" ile farklı tarihlerde çektiği beş kısa filmi gösterilecek.

Programda ayrıca Uluçay'ın hayatını ve sinema mirasını konu alan Nuray Kayacan Sünbül imzalı "Ardında Kalanlar" ve TRT yapımı "Portre: Ahmet Uluçay" belgeselleri de izlenebilecek.

Kaynak: AA