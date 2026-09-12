Milli Savunma Bakanlığından NATO İletişimciler Konferansı'na ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İstanbul'da konuşlu Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında düzenlenen NATO İletişimciler Konferansı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 7-10 Eylül'de 42 ülkeden alanında uzman 542 iletişimcinin katıldığı NATO İletişimciler Konferansı başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin koordinasyonunda düzenlenen konferansa NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ve NATO Sözcüsü Allison Hart başta olmak üzere NATO'nun üst düzey yöneticileri de katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Orgeneral Grynkewich ile konferans kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Paylaşımda konferansa ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA