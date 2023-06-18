Milli Savunma Bakanlığı yayınladığı videoyla Babalar Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından yayınladığı videoyla 18 Haziran Babalar Günü'nü kutladı. Yapılan paylaşımda "Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu bilerek bu uğurda canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın "Babalar Günü" kutlu olsun. İyi ki varsınız!" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya üzerinden başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların 18 Haziran Babalar Günü'nü kutladı.

"MİLLETİN CAN, BAYRAĞIN SEVDA OLDUĞUNU BİLEREK..."

MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda"Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu bilerek bu uğurda canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın 'Babalar Günü' kutlu olsun. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.