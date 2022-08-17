Milli Savunma Bakanlığı tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucunda açılan tahıl koridoru sorunsuz bir şekilde sevkiyatlara devam ediyor. Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının planladığı gibi devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla oluşturulan tahıl koridoru sevkiyat yapmaya devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl sevkiyatı ve bir dizi görüşmeler gerçekleştirmek için 18 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'ya gideceğini açıklamıştı.

TAHIL SEVKİYATI PLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR

Bu gelişmeler yaşanırken Mili Savunma Bakanlığı'ndan tahıl koridoruna ilişkin bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı planladığı gibi devam ettiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:"Bu sabah itibarıyla ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti."