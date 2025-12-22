Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış şehitlerini andı
Güncelleme:
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü dolayısıyla şehitleri andı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan anma mesajında, "Yürekleri üşüten destan: Sarıkamış. Vatan uğruna canını hiçe sayan, imkansıza karşı inancıyla yürüyen, emre itaatte ve fedakarlıkta tarihe mühür vuran Sarıkamış'ın kahraman evlatları. Onlar, silahından önce yüreğini kuşanan; soğuğa, yokluğa ve ölüme karşı vatan sevgisiyle yürüyen aziz Mehmetçiklerdi. Bu toprakların ebedi koruyucuları, Türk milletinin onur nişanesi oldular. 111 yıl önce bugün Sarıkamış'ta, kardan kefenlere bürünen; vatan, bayrak ve istiklal uğruna şahadete yürüyen şehitlerimizi rahmet, minnet ve sonsuz saygıyla anıyoruz. Aziz ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
