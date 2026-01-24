Haberler

Msb Kaynakları: İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Başka Bir Şehre Taşınması Yönünde Bir Plan Yok

Güncelleme:
MSB, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu ve başka bir şehre taşınma planının bulunmadığını açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik basında yer alan iddialara ilişkin, "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

MSB kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddialar basında yer almaktadır. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır. İskenderun'da yeni kurulan Amfibi Kolordusuna bağlı bir tugayın konuşlanması ile birlikte asker sayısı sekiz bine kadar çıkacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
