Msb Kaynakları: İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Başka Bir Şehre Taşınması Yönünde Bir Plan Yok

MSB kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddialar basında yer almaktadır. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır. İskenderun'da yeni kurulan Amfibi Kolordusuna bağlı bir tugayın konuşlanması ile birlikte asker sayısı sekiz bine kadar çıkacaktır."