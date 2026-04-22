MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamada bulunuldu.

Dün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve sert iniş yapan CH-47 ağır genel maksat helikopterine ilişkin "Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum yoktur. Olayın ardından arama ekipleri derhal bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Konuya ilişkin idari ve teknik süreçler titizlikle yürütülmektedir." denildi.

Libya

Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'na ilişkin yapılan açıklamada, dost ve müttefik ülkelerin özel operasyon unsurlarını bir araya getirerek Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığına verilen güçlü desteği ortaya koyduğu belirtildi.

Ayrıca, müşterek harekat kabiliyetinin geliştirilmesine de katkı sağlandığı vurgulandı.

Libya ve Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen tatbikata Türkiye'nin aktif katılım sağladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Nisan'da Libya'da düzenlenen açılış törenine Sayın Genelkurmay İkinci Başkanımız onur konuğu olarak iştirak etmiştir. Tatbikat kapsamında bir AKSUNGUR ve bir AKINCI, Dalaman'dan kalkarak kıtalar arası uçuşla Libya'ya intikal etmiştir. Deniz safhasında ise 18 Nisan'da, TCG Gelibolu fırkateynine konuşlu SH-70 helikopteri ve gemide görevli SAT timinin katılımıyla Sirte Deniz Eğitim Sahası'nda Helikopterden Halatla İniş Eğitimi gerçekleştirilmiş, 19 Nisan'da SAT timi ile Libyalı personelin müşterek katılımıyla Gemi Zapt ve Müsadere (VBSS) Eğitimi icra edilmiştir. Ülkemiz, Libya'ya yönelik yaklaşımını 'Tek Ordu, Tek Libya' anlayışı çerçevesinde sürdürmekte, ülkenin batısı ve doğusuyla birlik, beraberlik, barış ve istikrar içerisinde varlığını devam ettirmesini desteklemektedir. Bu doğrultuda öncelik, en geniş diyalog ve uzlaşı temelinde sahadaki istikrar, sükunet ve dengenin korunmasıdır."

"Terörle mücadele gibi alanlarda destek faaliyetleri kararlılıkla devam etmektedir"

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen süreçlere destek verildiği ifade edilen açıklamada, Libya'daki tüm taraflarla temas ve iletişimin sürdürüldüğü vurgulandı.

BM'nin Libya Destek Misyonu liderliğinde, halkın iradesine dayanan, kapsayıcı ve dış müdahalelerden arındırılmış bir siyasi sürecin tesisini desteklediği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Ayrıca Libya'nın savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri yürütülmekte, bugüne kadar 23 binden fazla Libyalı askeri personel hem Türkiye'de hem de Libya'daki eğitim merkezlerinde eğitilmiştir. Bununla birlikte mayın, el yapımı patlayıcı ve patlamamış mühimmatın imhasına yönelik çalışmalar ile kaçakçılık, yasa dışı göç ve terörle mücadele gibi alanlarda destek faaliyetleri kararlılıkla devam etmektedir."

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ziyareti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğü hatırlatıldı.

Görüşmede, müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alındığı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin 2027 yılı savunma harcamalarını NATO'nun Lahey hedeflerine yaklaştırmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, NATO Çok Uluslu Kolordu çalışmaları ele alınmıştır. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından, Türk hava sahasının güvenliği ile Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (IAMD) mimarisiyle başarılı entegrasyonu vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek 'Savunma Sanayii Forumu'nun, müttefikler arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine sağlayacağı katkı teyit edilmiştir."

