MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı için TSK tanıtım videosu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla TSK tanıtım videosu yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Videonun yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Mazimizde kahramanlık, yüreğimizde kudret var! Silahlar değişti, imkanlar gelişti, teknoloji ilerledi; ancak vatan söz konusu olduğunda Türk askerinin sarsılmaz iradesi hiç değişmedi. Bir zamanlar yokluklar içinde süngüsüyle, cesaretiyle ve fedakarlığıyla destanlar yazan Türk askeri; bugün aynı kahramanlık ruhunu yerli ve milli teknolojinin gücüyle buluşturarak geleceğe taşıyor.

Maziden aldığı kudretle geleceğe yürüyen şanlı ordumuz; Türk milletinin sarsılmaz gücü, bağımsızlığımızın teminatı ve yarınlarımızın güvencesi olmaya devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyor; Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şanlı ordumuzu ve vatan uğruna fedakarca görev yapan kahraman personelimizi yürekten selamlıyoruz."

Kaynak: ANKA