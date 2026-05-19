Mehteran Birliği'nden New York Times Meydanı'nda Konser

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü kapsamında ABD'de bulunan Mehteran Birliği, kentin en işlek mekanlarından Times Meydanı'nda performans sergiledi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Komutanı Albay Deniz Ergün, AA muhabirine, Mehteran Birliği'nin kahraman Türk ordusunun kıtalara yayılan, tarihten gelen bir sesi olduğunu söyledi.

Ergün, performans sırasında gördükleri ilgiden memnuniyetini dile getirerek, "Özellikle burada yaşayan Türklerin ve turistik bir yer olması hasebiyle bu meydanda olan herkesin bize olan yoğun ilgisini gördük." dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel de Mehteran Birliği'nin birçok milletten insanın bir araya geldiği Times Meydanı'ndaki konserinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Yüksel, "Burada şu mesajı vermek isterim, bazıları mehtere sırtını dönerken biz burada, mehterin hem tarihi hem de evrensel mesajını vermiş oluyoruz." diye konuştu.

Gösteriyi izleyenler arasında bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da New York Türk Günü Yürüyüşü'ne ve Mehteran Birliği performansına gösterilen ilginin Türkiye'nin dış politikadaki başarısıyla alakalı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
