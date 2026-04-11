MSB, Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan helikopterlerle personel tahliyesine ilişkin görüntü paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'nda nefes kesen safha. Helikopterle bölgeye sızma, helikopterden halatla hızlı bir şekilde iniş yapılarak personelin tahliyesi ve meskun mahalde terörist grubun etkisiz hale getirilmesi... Terörist elebaşının sağ ele geçirilmesiyle operasyon başarıyla tamamlandı. Sızdılar, indiler, etkisiz hale getirdiler." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, helikopterlerle personel tahliyesine ilişkin görüntüler yer aldı.