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Türkiye'deki NATO tesisleri için sürekli işçi alınacak

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Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatına istihdam edilmek üzere 151 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular, İŞKUR üzerinden 27-31 Aralık'ta alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatına 151 'sürekli işçi' alınacak.
Milli Savunma Bakanlığı ANT Başkanlığı'na sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatına istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak teknisyen, kalifiye işçi, şoför, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi sınıflarına 151 "sürekli işçi" alımı yapılacak.
Başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden 27-31 Aralık'ta yapılacak. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki iş yerlerinden sadece bir iş yeri ve bir mesleğe başvurabilecek.

Türkiye'deki NATO tesisleri için sürekli işçi alınacak
Kaynak: ANKA / Güncel
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