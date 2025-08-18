Milli Savunma Bakanı, Yeni Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nu Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün gerçekleşen devir teslim töreninin ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Metin Gürak'tan devralan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel