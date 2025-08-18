Milli Savunma Bakanı, Yeni Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nu Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı, Yeni Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nu Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul ederek devir teslim töreni sonrası ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün gerçekleşen devir teslim töreninin ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Metin Gürak'tan devralan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
