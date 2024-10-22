Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ummanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasır Al Zaabi ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasır Al Zaabi'yi kabul etti.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.