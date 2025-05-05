Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi'yi kabul etti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi'yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı."
Kaynak: ANKA / Güncel