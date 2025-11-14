Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Şehit Uzman Çavuş Cem Dolapcı'nın Ailelerini Ziyaret Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapcı'nın Ankara Mamak'taki evini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Güler'in şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Ankara Ballıkpınar'daki evine taziye ziyaretinin ardından şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin Ankara Mamak'taki evini ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, "Beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile kahraman şehidimizin evini ziyaret eden Bakan Yaşar Güler, şehidimizin kıymetli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini sundu ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi." denildi.