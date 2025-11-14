Haberler

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Şehit Uzman Çavuş Cem Dolapcı'nın Ailelerini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapcı’nın Ankara Mamak’taki evini ziyaret etti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapcı'nın Ankara Mamak'taki evini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Güler'in şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Ankara Ballıkpınar'daki evine taziye ziyaretinin ardından şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin Ankara Mamak'taki evini ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, "Beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile kahraman şehidimizin evini ziyaret eden Bakan Yaşar Güler, şehidimizin kıymetli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini sundu ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı

Zincir markette skandal: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı
Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti

Gerginlik zirvede! Yığınak artıyor, savaş uçağı da denkleme girdi
Kadın öğretmenin kıyafeti büyük tartışma yarattı

Sosyal medyanın gündemine oturan kadın öğretmen
Şanlıurfa'da toz taşınımı! Şehir resmen kızıla boyandı

Bu görüntülerin adresi Hindistan değil Türkiye
Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar

Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha

Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha
45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bunu yaptırmayana 10 bin TL ceza
Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü

Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi

Icardi'nin Galatasaray'daki kaderi netleşti
Dilovası yangınında can kaybı 7'ye yükseldi

Dilovası yangınından bir acı haber daha
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.