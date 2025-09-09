Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Savunma Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'daki temasları kapsamında Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi. Görüşmeye ait fotoğraflar da paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflar ve görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
