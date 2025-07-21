Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler'e ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Musa Heybet, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve MSB Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal eşlik etti.

Ziyaret kapsamında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bakan Güler'e yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.