Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilciliği'ni Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilciliği'ni Ziyaret Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret ederek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi bilgi aldı ve Türk Asker ve Temsil Heyet Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin, Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'na gelişinde ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı." ifadesi kullanıldı.

Bakan Güler, NATO Daimi Temsilciliği ziyaretinin ardından, NATO Türk Asker ve Temsil Heyet Başkanlığı'nı da ziyaret ederek, görevli personelle bir araya geldi.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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