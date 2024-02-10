Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'ın Babası Fikret Güler Hayatını Kaybetti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Cenaze töreni Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenecek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törene katılacak.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreni sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.
Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı bildirildi.