Haberler

Bakan Güler, Emekli Olan Bakan Yardımcısı Alpay'ı Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakan Yardımcılığı görevinden emekli olan Şuay Alpay'ı kabul ederek hizmetleri için teşekkür etti. Toplantıda Bakan Yardımcıları da yer aldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakan Yardımcılığı görevinden emekli olan Şuay Alpay'ı kabul ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaş haddinden dolayı Bakan Yardımcılığı görevinden emekli olan Şuay Alpay'ı kabul ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Bakan Yaşar Güler'in Şuay Alpay'ı kabulünde Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Musa Heybet ve 29 Kasım 2025 tarihinde Bakan Yardımcısı olarak atanan Salih Ayhan da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkçı ağına takıldı, gören şok oldu! Gemiden atlayıp kaçmış

Balıkçı ağına takıldı, gören şok oldu! Gemiden atlayıp kaçmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Balıkçı ağına takıldı, gören şok oldu! Gemiden atlayıp kaçmış

Balıkçı ağına takıldı, gören şok oldu! Gemiden atlayıp kaçmış
Chobani Stadyumu, pazar günü bir derbiye daha ev sahipliği yapacak

Kulüp açıkladı! Pazar günü Kadıköy'de bir derbi daha oynanacak
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün ilk sürprizi gerçekleşti

Türkiye Kupası'nda sürpriz! Süper Lig ekibi uzatmalarda elendi
Maç bitti gerilim hala bitmedi: Galatasaray'dan ''Skandal'' sözleriyle paylaşım

Maç bitti gerilim hala bitmedi: ''Skandal'' sözleriyle flaş paylaşım
Mesut Özil, ''Telefonundaki en ünlü kim?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan

''Telefonundaki en ünlü?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz

Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı

Kabul edilirse toplu para işçinin cebine girecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.