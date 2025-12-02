Bakan Güler, Emekli Olan Bakan Yardımcısı Alpay'ı Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakan Yardımcılığı görevinden emekli olan Şuay Alpay'ı kabul ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaş haddinden dolayı Bakan Yardımcılığı görevinden emekli olan Şuay Alpay'ı kabul ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Bakan Yaşar Güler'in Şuay Alpay'ı kabulünde Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Musa Heybet ve 29 Kasım 2025 tarihinde Bakan Yardımcısı olarak atanan Salih Ayhan da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.