Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Denizkurdu Tatbikatı'nda konuştu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde; "Gerçekleştirilen tatbikatlarda, personelin muharebe şartlarına uygun olarak en iyi şekilde eğitilmesi vazgeçilmezdir. Bu doğrultuda sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla, kahraman ordumuzun karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmekteyiz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.

Bakan Güler, tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Planlı tatbikatlarımızdan biri olan Denizkurdu Tatbikatımız ile; Deniz Kuvvetlerimiz ve bağlısı Komutanlıkların, harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarımız arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amaçlandı.

"BU KAOTİK ORTAMDA ÜLKELERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, HER ZAMANKİNDEN DAHA ZORLU BİR HAL ALMIŞTIR"

Sizlerin de yakından takip ettiği üzere bugün, istikrarsızlığın ve belirsizliğin hat safhaya çıktığı bir güvenlik ortamından geçiyoruz. Bu kaotik ortamda ülkelerin güvenliğinin sağlanması, her zamankinden daha zorlu bir hal almıştır. Dolayısıyla çok boyutlu ve karmaşık hale gelen bu güvenlik ortamı ve yakın coğrafyamızda meydana gelen gelişmeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını ve bu gücünü pekiştirmesini zorunlu kılmaktadır. Bunu sağlamak için gerçekleştirilen tatbikatlarda, personelin muharebe şartlarına uygun olarak en iyi şekilde eğitilmesi vazgeçilmezdir. Bu doğrultuda sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla, kahraman ordumuzun karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmekteyiz.

"EĞİTİMLİ BİR ORDU SAVAŞIN YARISINI KAZANMIŞ DEMEKTİR"

Şu hususa özellikle dikkat çekmek isterim ki, birlikte çalışabilme yeteneği, ekip olmanın aynı hedef ve ideale yönelmenin önemli bir göstergesidir. Siz, kıymetli silah arkadaşlarımın da askeri eğitimin zirvesi olan tatbikatları, mesleki deneyimlerinizi geliştirmeniz ve ekip ruhunuzu pekiştirmeniz açısından bir fırsat olarak görüp en iyi şekilde değerlendirmenizi bekliyoruz. Unutmayınız ki, eğitimli bir ordu savaşın yarısını kazanmış demektir. Bilgi ve becerilerin sürekli tazelenmesi, yenilenmesi ve geliştirilmesi başarının temel unsurudur."