Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesiyle Osmaniye'yi ziyaret etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Osmaniye'ye giderek, 12'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Osmaniye'ye gitti. Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi ilk olarak 12'nci Komando Tugay Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar, öğle yemeğini Mehmetçiklerimizle birlikte yedi" denildi.