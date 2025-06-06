Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bayram Namazını Mehmetçiklerle Kıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bayram Namazını Mehmetçiklerle Kıldı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bayram Namazını Mehmetçiklerle Kıldı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya'daki Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bayram namazını Mehmetçiklerle birlikte kıldı. Ardından tugayda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki Zafer Camisi'nde Mehmetçiklerle kıldı. Güler ardından Hava Er Eğitim Tugayı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'den dün gece dönen ve Kütahya'da konuşlu Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına geçen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayram namazını Zafer Camisi'nde Mehmetçiklerle beraber kıldı. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kütahya Valisi Musa Işın ile Kuvvet Komutanları da yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın diğer paylaşımında ise, "Bayram namazını beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Kütahya'da konuşlu Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki Zafer Camisi'nde kılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, daha sonra Hava Er Eğitim Tugayı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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