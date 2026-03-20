Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hatay'da bayram namazı kıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Hatay 'daki tarihi Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.

Hatay'da dün düzenlenen etkinliklere katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geceyi Hatay'da geçirdi. Bakan Güler, bu sabah beraberindeki TSK komuta kademesi ile birlikte tarihi Habib-i Neccar Camisi'ne gitti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın da eşlik ettiği Bakan Güler ve komutanlar, bayram namazını kıldıktan sonra camide vatandaşlarla bayramlaştı.

