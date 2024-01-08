Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı gazileri ağırladı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı gazileri ağırladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı gazilerimiz ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı" ifadelerine yer verildi.