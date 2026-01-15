Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Alman mevkidaşı Pistorius ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Alman mevkidaşı Pistorius ile görüştü
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Berlin'de Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi. İki bakan, askeri törenle karşılandı ve ardından görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Berlin'de bulunan Bakan Güler, Almanya Savunma Bakanı Pistorius ile buluştu.

Yaşar Güler, Alman mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılandı.

Güler ve Pistorius, karşılama töreninin ardından Almanya Savunma Bakanlığında görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
