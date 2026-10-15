Milli Savunma Bakanı Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu MSB'de buluştu

Milli Savunma Bakanı Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu MSB'de buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Uraloğlu ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Kaynak: AA