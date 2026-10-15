Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu MSB'de buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Uraloğlu ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA
Ünlü oyuncu Charlie Cox’tan “Bir Başkadır”a övgü: Oyunculuklar muhteşemdi

Ünlü oyuncudan Türk dizisine övgü: Oyunculuklar muhteşemdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı erken seçim için tarih verdi
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı

Sel sularına dayanamadı! 2 katlı villa böyle sulara kapıldı
Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri

Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu

Türk plakalı tırdan servet çıktı! Tüm para komşuya kaldı
Görüntüler Arnavutköy’den! Dere taştı, okul bahçesi sular altında kaldı

Görüntü Arnavutköy'den! Dere taştı, okul bahçesi sular altında kaldı
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu

Yenilgilerin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük şok
İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi

İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi! Korku saçtı