Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Palisa'yı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Palisa'yı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Pavlo Palisa'yı kabul etti. Bakanlık açıklamasında, Güler'in Palisa'yı kabul ettiği ifade edildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Pavlo Palisa ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Pavlo Palisa'yı kabul etti." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA