Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Salı Günü TBMM'yi Bilgilendirecek

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in 10 Mart'ta TBMM'de bilgilendirme yapacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise aynı gün İran'daki gelişmeler hakkında bilgi verecek.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Bakan Yaşar Güler'in 10 Mart'ta TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Salı günü Sayın Milli Savunma Bakanı TBMM'de bilgilendirme yapacaklardır" ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da aynı gün TBMM'yi İran'da yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirecek.

