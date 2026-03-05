Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Salı Günü TBMM'yi Bilgilendirecek
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in 10 Mart'ta TBMM'de bilgilendirme yapacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise aynı gün İran'daki gelişmeler hakkında bilgi verecek.
Kaynak: ANKA