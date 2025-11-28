Milli Savunma Bakanı Güler, Taekwondo Milli Takımı'nı Kabul Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'ndan dönen Taekwondo Milli Takımı'nı kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24-30 Ekim 2025 tarihleri arasında Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda toplamda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde eden Taekwondo Milli Takımımızı kabul etti. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Milli Takım Antrenörü Uğur Güngör ve Taekwondo Milli Takım sporcularımızın yer aldığı kabulde, Bakan Yaşar Güler elde edilen başarıdan dolayı hem yöneticileri hem de sporcuları tebrik etti" denildi.