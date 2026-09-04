Güler: Pakistan gönül coğrafyamızın parçası, stratejik ortak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bizim için Pakistan, dost bir ülke olmanın ötesinde gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası, aynı ideal ve değerleri paylaştığımız stratejik bir ortaktır." dedi.

Güler, Pakistan Büyükelçiliği'nde "Pakistan Savunma ve Şehitler Günü" dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.

Burada konuşan Güler, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin ortak tarihi hafızaya, köklü kardeşlik bağlarına ve sarsılmaz karşılıklı güvene dayandığını söyledi.

Güler, milletlerin tarih boyunca sevinçte ve hüzünde birbirlerinin yanında durduğunu belirterek, zor zamanlarda sergilenen dayanışmayla dostluk ve kardeşliğin en güzel örneklerinin ortaya konulduğunu ifade etti.

"Bizim için Pakistan, dost bir ülke olmanın ötesinde gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası, aynı ideal ve değerleri paylaştığımız stratejik bir ortaktır." diyen Güler, iki ülke arasındaki güçlü kardeşliğin bugün diplomasi, savunma, güvenlik, ekonomi, eğitim ve teknoloji alanlarında her geçen gün daha da derinleşen çok boyutlu bir işbirliğine dönüştüğünü kaydetti.

Güler, askeri alandaki yakın işbirliğinin stratejik ortaklığın en güçlü alanlarından birini oluşturduğuna dikkati çekerek, silahlı kuvvetler arasındaki müşterek eğitim faaliyetleri ve tatbikatlar, personel değişim programları ve karşılıklı tecrübe paylaşımı sayesinde ulaşılan yüksek seviyeden ve bu çerçevede gittikçe artan dayanışmadan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Pakistan Kara Kuvvetlerine en derin şükranlarımı sunuyorum"

Yaşar Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Pakistan Kara Kuvvetlerince düzenlenen resepsiyona da değinerek, "Geçtiğimiz hafta 30 Ağustos Zafer Bayramımız münasebetiyle özel bir resepsiyon düzenleme nezaketi göstererek bu anlamlı günümüze ortak olan Pakistan Kara Kuvvetlerine en derin şükranlarımı sunuyor, bu husustaki katkılarından dolayı özellikle Sayın Mareşal Asım Münir'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Pakistan'ın yalnızca kendi güvenlikleri için değil, bölgede ve tüm dünyada barışın, istikrarın ve uluslararası güvenliğin tesis edilmesi ve güçlendirilmesi için de önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bu anlayışın güncel ve somut örneklerinden biri de Pakistan'ın bölgemizde barış ve istikrarın korunmasına yönelik kapsamlı diplomatik girişimleridir. Nitekim Pakistan'ın İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan savaşın sona erdirilmesi, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla sergilediği yoğun gayretleri memnuniyetle müşahede ediyoruz. Pakistan'ın bu süreçte taraflar arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapması, çatışmaların durdurulması için yoğun ve yapıcı tutumu ile ortaya koyduğu samimi diplomatik çabaları, uluslararası toplum tarafından da takdirle karşılanmıştır. Türkiye olarak böylesine kritik bir konuda öncü bir rol üstlenen stratejik ortağımız Pakistan ile yakın istişare ve koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz."

Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan arasındaki Ortak Savunma Anlaşması

Güler, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hassas küresel güvenlik ortamında dost ve kardeş ülkelerle geliştirdiği stratejik işbirlikleriyle uluslararası güvenlik ve istikrara katkılar sunmayı kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışla Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke'de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nı da üç kardeş ülkenin köklü bağlarını ve karşılıklı güvenini stratejik bir zeminde daha da güçlendiren tarihi bir adım olarak görüyoruz. Kolektif caydırıcılığı esas alan bu anlaşmanın ortak güvenliği tahkim etmesinin yanı sıra askeri konularda birlikte çalışabilirliği ve savunma sanayi işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına ve bölgemizin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Nitekim Mekke Savunma İttifakı kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı ülkemizin ev sahipliğinde bu hafta başında üç ülkenin yetkili makamlarının katılımıyla icra edilmiş, bu kapsamda ittifakın kurumsal yapısı ile yürüteceği stratejik işbirliği esasları görüşülmüştür. Birbirinden kritik geniş imkan ve kabiliyetlere sahip olan üç kardeş ve dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü iradenin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA