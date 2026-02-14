Milli Savunma Bakanı Kartal İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kartal İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen "KAIHLMUN'26 Birleşmiş Milletler Konferansıöna katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Kartal İmam Hatip Lisesi MUN Kulübü tarafından düzenlenen konferansta öğrenciler, küresel sorunlar ve krizlere yönelik çözüm önerilerini tartıştı. Programda konuşan Bakan Güler, Türkiye'nin ve bölgenin savunma ile güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.