Milli Savunma Bakanı Kartal İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kartal İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılarak öğrencilerle küresel sorunları tartıştı ve Türkiye'nin savunma güvenlik konularındaki değerlendirmelerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kartal İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen "KAIHLMUN'26 Birleşmiş Milletler Konferansıöna katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Kartal İmam Hatip Lisesi MUN Kulübü tarafından düzenlenen konferansta öğrenciler, küresel sorunlar ve krizlere yönelik çözüm önerilerini tartıştı. Programda konuşan Bakan Güler, Türkiye'nin ve bölgenin savunma ile güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

