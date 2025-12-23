Milli Savunma Bakanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı Ankara'da kabul etti. Ziyarette, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel de hazır bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yaşar Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul ettiği belirtildi.
Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
