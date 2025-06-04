Milli Savunma Bakanı Güler, Letonya Savunma Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Güler, Letonya Savunma Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldi.

- Milli Savunma Bakanı Güler, Letonyalı mevkidaşı Spruds ile görüştü

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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