Milli Savunma Bakanı Güler, Kongolu Mevkidaşı Muadiamvita ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kongo Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Guy Kabombo Muadiamvita ile Bakanlık'ta görüştü.

Kongo Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Guy Kabombo Muadiamvita ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Bakanlık'ta düzenlenen resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının çalmasının ardından Muadiamvita onur kıtasını selamladı.

Güler ve Muadiamvita daha sonra görüşmeye geçti. Görüşme basına kapalı yapıldı.

