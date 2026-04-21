Milli Savunma Bakanı Güler, Kongolu mevkidaşı Muadiamvita ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Savunma Bakanı Guy Kabombo Muadiamvita'yı Ankara'da resmi bir törenle karşıladı. İki bakan, törenin ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Muadiamvita, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.
Kaynak: AA / Utku Şimşek