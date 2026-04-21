Milli Savunma Bakanı Güler, Kongolu mevkidaşı Muadiamvita ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Guy Kabombo Muadiamvita ile bir araya geldi.

Güler, resmi davetli olarak Ankara'da bulunan Muadiamvita'yı, bakanlıkta resmi törenle karşıladı.

İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Muadiamvita, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.