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Milli Savunma Bakanı Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile bir araya geldi

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Milli Savunma Bakanı Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile bir araya geldi
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Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Bin Abdullah Al-Henzab, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi. Bakanlık açıklamasında, Güler ve Al-Henzab'ın bir araya geldiği bildirildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Bin Abdullah Al-Henzab'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yaşar Güler'in Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Bin Abdullah Al-Henzab ile bir araya geldiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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