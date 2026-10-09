Milli Savunma Bakanı Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Bin Abdullah Al-Henzab, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi. Bakanlık açıklamasında, Güler ve Al-Henzab'ın bir araya geldiği bildirildi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Bin Abdullah Al-Henzab'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yaşar Güler'in Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Bin Abdullah Al-Henzab ile bir araya geldiği bildirildi.
Kaynak: ANKA