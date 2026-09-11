Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetimlerde bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel tarafından askeri törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da yer aldı."

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA