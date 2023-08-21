Milli Savunma Bakanı Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile makamında bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile makamında bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul ettiği bildirildi.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel