Bakan Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
