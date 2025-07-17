Milli Savunma Bakanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ı kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ı kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.