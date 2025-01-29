Milli Savunma Bakanı Güler, Emekli Subaylar Derneği'ni Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ile birlikte derneğin yöneticilerini kabul etti. Görüşmede, bakanlık yetkilileri de yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ve beraberindekileri kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, TESUD 2'nci Başkanı emekli Albay Gıyasettin Ersoy, TESUD Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Arif Çetinkaya'yı kabul etti." ifadesine yer verildi.
Kabulde, Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da yer aldı.