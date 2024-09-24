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Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakü'deki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı sırasında Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmeye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komutanları da katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı için Bakü'de bulunan Güler'in, Hasanov ile heyetler arası görüşmesinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

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