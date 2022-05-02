Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Dergah Camisi'nde bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bayram namazı için tarihi Balıklıgöl Yerleşkesine gitti.

Buradaki Dergah Camisi'nde bayram namazını kılan Akar ve komutanlar, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçen Akar ve komutanlar, Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda 20. Zırhlı Tugay ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı personeli ile bayramlaştı.