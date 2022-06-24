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Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

AA - Sarp Özer - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de valilik ve belediyenin de yer aldığı bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de valilik ve belediyenin de yer aldığı bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Akar, ziyaretleri kapsamında ilk olarak 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne gitti. Çalışmalara ilişkin brifing alan, talimatlar veren Bakan Akar, daha sonra Kayseri Valiliğine geçti.

Vali Gökmen Çiçek tarafından karşılanan Akar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar, Kayseri Valiliğine yeni atanan Çiçek'e başarı dileklerini de iletti.

Bir sonraki durağı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu Aspilsan olan Akar, fabrikada inceleme ve denetlemelerde bulundu. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen Akar'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Akar'a ziyaretleri sırasında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de eşlik etti.

Akar, Kayseri'de AK Parti ve MHP il başkanlıklarına da ziyarette bulundu.

AA / Sarp Özer - Güncel

Hulusi Akar Kayseri Güncel Haberler

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