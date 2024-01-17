Milli Savunma Bakan Yardımcısı Tüfekci, Azerbaycan Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da, Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tüfekci'nin, bazı Türk savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileriyle beraber Hasanov'la görüştüğü bildirildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da yer aldığı görüşmede, askeri teçhizat ve savunma sanayisi alanındaki ortak projeler ile bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Tüfekci ve beraberindeki heyet, Azerbaycan temasları kapsamında, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.