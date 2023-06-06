Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin Halasının Oğlu Hacı Numan Çalmuk Vefat Etti

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin halasının oğlu Hacı Numan Çalmuk hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin halasının oğlu Hacı Numan Çalmuk'un vefatı ailesi ve sevenlerini üzüntüye bağdu. Muhsin Dere de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda acısını "Ahh Hacı abim ahh. Daha birkaç gün önce selam göndermiştim yeğeninle. Dünya fani. Mekanın cennet olsun. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. İnşallah rahmetli babam, halam, Ömer eniştem ve Halit abiyle cennette buluşursunuz. Ruhuna Fatiha" sözleriyle dile getirdi.

Hacı Numan Çalmuk'un cenazesi ikindi namazını müteakip Sungurlu Ulu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇORUM