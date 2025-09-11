Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Londra'da Savunma Görüşmeleri Yaptı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Londra'da Birleşik Krallık Savunma Tedarikinden Sorumlu Bakanı Luke Pollard ile bir araya geldi. Görüşmede, Eurofighter, C-130J ve A400M retrofit gibi büyük ölçekli projeler başta olmak üzere savunma sanayiine yönelik konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu Londra ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Savunma Tedarikinden Sorumlu Bakanı Luke Pollard ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Bakan Pollard'ın göreve başlamasının ardından yaptığı ilk resmi toplantı olma özelliğini taşıdı. Toplantıda, Eurofighter, C-130J ve A400M retrofit gibi büyük ölçekli projeler başta olmak üzere, savunma sanayiine yönelik önemli konularda görüş alışverişinde bulunuldu" bilgisi verildi.