Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Estonya Savunma Bakanı Pevkur Tarafından Kabul Edildi
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile savunma konularında görüş alışverişinde bulundu ve Büyükelçi Vekili ile Askeri Ataşe'yi ziyaret etti.
Kavaklıoğlu, ayrıca Estonya Büyükelçi Vekili 1'inci Müsteşar Anıl Özge Ertay'ı ve Askeri Ataşe Albay Ahmet Aslan'ı da ziyaret etti.
Kaynak: ANKA / Güncel