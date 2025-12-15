Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Estonya Savunma Bakanı Pevkur Tarafından Kabul Edildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Estonya ziyareti kapsamında Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile bir araya gelerek savunma konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kavaklıoğlu, ayrıca Estonya Büyükelçi Vekili 1'inci Müsteşar Anıl Özge Ertay'ı ve Askeri Ataşe Albay Ahmet Aslan'ı da ziyaret etti.